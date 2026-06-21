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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. فرحة كريم وعز وصدمة محمد رمضان

فيلم 7dogs
فيلم 7dogs
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام علي إيه “، و«7dogs»، و«إذما »و" الكراش" واخيرا فيلم القصص .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ، ليلة أمس.

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs، صدارة إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 2,174,048 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب.

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، ثانيا، بإيراد بلغ 1,232,661 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم الكلام على إيه 

وحقق  فيلم الكلام على إيه، 892,150 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

فيلم القصص 

بينما حقق فيلم القصص ايرادات وصلت الي 472,563 جنيه.

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

فيلم “الكراش”

وحقق فيلم من بطولة الفنان أحمد داود، ايرادات بلغت 390,292 جنيه.

فيلم أسد

بينما حقق  فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، 355,486 جنيه.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة.

فيلم 7dogs فيلم أسد فيلم إذما فيلم الكراش فيلم الكلام على إيه فيلم القصص

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