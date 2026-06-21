عندي فرحتين.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجله

أعرب الفنان رامى صبرى عن سعادته الكبيرة بتزامن عيد ميلاد نجليه، مع طرح أحدث ألبوماته «القمر»، مؤكدًا أن هذه الفترة تحمل له فرحتين لا تُقدران بثمن.

وكتب رامى صبرى عبر حسابه على إنستجرام: «اليومين دول عندي عيدين، الأول عيد ميلاد أغلى اتنين في حياتى كلها على وعمر، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم وأقدر دايمًا أكون مشرفكم ومبسوطين بنجاحى، وإنتوا بتحضروا معايا أهم فترات حياتي».

وأضاف أن الفرحة الثانية تتمثل فى طرح ألبومه الجديد خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم الأفضل لجمهوره، حيث قال: «وفي نفس الوقت ألبومي نزل الفترة دي، والحمد لله دايمًا باشتغل للأحسن وباحاول أقدم الأفضل من وجهة نظري».

واختتم رامى صبري رسالته بالدعاء لأسرته وجمهوره، قائلًا: «ربنا يحفظ ولادكم جميعًا يا رب، وأتمنى دايمًا لأولادى ولزوجتى شيري الغالية حياة جميلة وسط عيلة جميلة».