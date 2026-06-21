الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا

أكد مساعد الرئيس الروسي بالكرملين يوري أوشاكوف، اليوم /الأحد/، أن دول الغرب مخطئة في تصورها أنه يمكنها هزيمة روسيا من خلال ألاعيبها، مُشيرًا إلى أن تطور القوات المُسلحة الروسية يؤكد ذلك.

وقال أوشاكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن دول الغرب تهدف إلى هزيمتنا، فالجميع يتحدث عن هذا. فهم مقتنعون بأنهم على حق لأنهم يشعرون بإمكانية الدفاع عن آرائهم الضارة وغير البناءة".

وأضاف: "هم مخطئون في تصورهم؛ لأنه يجب على المرء أن يراقب عن كثب ما يحدث في ساحة المعركة وعلى طول خط المواجهة، حيث تتقدم قواتنا بشكل مطرد وتدريجي".