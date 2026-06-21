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الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا

الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا
الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا
أ ش أ

 أكد مساعد الرئيس الروسي بالكرملين يوري أوشاكوف، اليوم /الأحد/، أن دول الغرب مخطئة في تصورها أنه يمكنها هزيمة روسيا من خلال ألاعيبها، مُشيرًا إلى أن تطور القوات المُسلحة الروسية يؤكد ذلك.

وقال أوشاكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن دول الغرب تهدف إلى هزيمتنا، فالجميع يتحدث عن هذا. فهم مقتنعون بأنهم على حق لأنهم يشعرون بإمكانية الدفاع عن آرائهم الضارة وغير البناءة".

وأضاف: "هم مخطئون في تصورهم؛ لأنه يجب على المرء أن يراقب عن كثب ما يحدث في ساحة المعركة وعلى طول خط المواجهة، حيث تتقدم قواتنا بشكل مطرد وتدريجي".

مساعد الرئيس الروسي بالكرملين يوري أوشاكوف دول الغرب هزيمة روسيا القوات المُسلحة الروسية

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