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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج
جروبات شاومينج
ياسمين بدوي

زعمت جروبات شاومينج للغش على  تطبيق تليجرام فجر اليوم ، نشر وتداول امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة  2026

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من الانسياق وراء كل ما يتم تداوله على جروبات الغش ، نافية كل ما يقال عن تداول امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تداول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أمر مستحيل حدوثه بفضل الاجراءات التأمينية المشددة التي يتم من خلالها تأمين كافة مراحل امتحانات الثانوية العامة 2026 من اول اعدادها مرورا بطباعتهاوحتى وصولها ليد الطالب في اللجان ، مؤكدة أن الجهات الأمنية المعنية في الدولة تتعاون تعاون كبير في هذا الامر

وينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، في جميع محافظات الجمهورية .

حيث يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحا   ، بإمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم ، وكذلك لطلاب مدارس المكفوفين

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر إمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم حتى الساعة 10:30 صباحا ، بينما يستمر في مدارس المكفوفين حتى 11:30 صباحا

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي أيضا طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم في الفترة الثانية امتحان التربية الوطنية ، الذي يستمر زمنه من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا

ومن جانبه ، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية المشاركة في منظومة الامتحانات، وأن الوزارة ستقدم كامل الدعم لمديري المديريات التعليمية في اتخاذ القرارات التي تضمن تطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس قوة وكفاءة منظومة التعليم المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة تولي امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك على ضرورة إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية يمكن محاولة استخدامها في الغش الإلكتروني، مؤكدًا أن القضاء على أي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية، وتطبيق إجراءات حاسمة دون أي استثناءات.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري المديريات التعليمية بضرورة تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية.
 

921 ألفًا 709 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2026

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب

جروبات شاومينج شاومينج الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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