ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا ، حيث قال :

أتوجه إليكم برسالة من القلب في هذه الأيام التي تمثل محطة مهمة في رحلة التعليم وبناء المستقبل. أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح. لقد بذلتم جهدًا كبيرًا طوال سنوات الدراسة، وحان الوقت لترجمة هذا الجهد بثقة وهدوء وتركيز.

ثقوا بأنفسكم، واعلموا أن الاجتهاد الحقيقي لا يضيع أبدًا، وأن لكل مجتهد نصيبًا يستحقه.

لقد بذلت كافة أطراف المنظومة التعليمية جهودًا مضنية كي تنطلق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات حازمة وحاسمة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. لذا ندعوكم إلى الابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق.

كما خاطب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور ، قائلا :

نعلم حجم ما تحملتموه من مسؤولية، وما قدمتموه من جهد ودعم لأبنائكم طوال رحلتهم التعليمية، ونثق في استمرار هذا الدور خلال أيام الامتحانات.

وأدعوكم إلى أن تكونوا مصدرًا للطمأنينة والثقة، وأن تمنحوا أبناءكم الدعم النفسي الذي يحتاجونه بعيدًا عن الضغوط والمقارنات والتوتر. فالكلمة الطيبة، والدعاء الصادق، وتقديم الدعم، عوامل حاسمة في مساعدة أبنائنا على تقديم أفضل ما لديهم.

و وجه وزير التربية والتعليم رسالة للمعلمين والقائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 قائلا :

أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة، وعلى ما تتحملونه من مسؤوليات كبيرة خلال هذه الفترة. واعلموا أنكم تؤدون رسالة وطنية نبيلة تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وتحافظون بها على قيمة التعليم والاجتهاد. ونثق في التزامكم الكامل بضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية والمسؤولية.

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للإعلاميين قائلا : أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام، تقديرًا لما بذلتموه من جهود مهنية مخلصة طوال الفترة الماضية في نقل الحقائق للرأي العام، وإبراز جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وإنني على ثقة كاملة في وعيكم المهني وإدراككم لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم خلال هذه المرحلة المهمة، التي تنطلق فيها امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 921 ألف طالب وطالبة في 2032 لجنة على مستوى الجمهورية، وما تتطلبه من تحري الدقة في تداول المعلومات، والإسهام في نشر الوعي والطمأنينة بين الطلاب وأولياء الأمور، مع حرصنا الكامل على توفير كافة المعلومات للسادة الصحفيين والإعلاميين، إيمانًا منا بحق الرأي العام في تلقي المعلومات الموثقة حول أي مسألة تخص مسار الامتحانات.

وكما عهدناكم دائمًا، ستظلون نموذجًا للمهنية والمسؤولية في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتصدي لما قد تروجه بعض المنابر التي تستهدف التشكيك أو الإساءة، ليس فقط لمنظومة التعليم، وإنما لمؤسسات الدولة المصرية وجهودها في بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

وفي الختام، أتوجه بخالص الأمنيات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالتوفيق والنجاح، وأن يكلل الله جهودهم بالخير والتميز..وأثق أن ما بذلوه من جهد وعمل سيؤتي ثماره بإذن الله..وستظل مصر تفخر بأبنائها المجتهدين القادرين على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأنفسهم ولوطنهم… حفظ الله أبناءنا ووفقهم، وسدد على طريق النجاح والتفوق خطاهم.