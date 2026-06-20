قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماثيو هارت: نجاح مفاوضات الـ 60 يوما مرهون بالتزام إيران ببنود التفاهم
نتنياهو ووزير الدفاع يوجهان الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الزمالك يحسم أزمة فرع أكتوبر ويحصل على أرض جديدة بحدائق أكتوبر
رسميا.. البنك الأهلي يضم مودي ناصر في الموسم الجديد
وزير التعليم للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة: نثق في إلتزامكم بتحقيق الإنضباط
السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة
تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم
وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا ، حيث قال :

 أتوجه إليكم برسالة من القلب في هذه الأيام التي تمثل محطة مهمة في رحلة التعليم وبناء المستقبل. أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح. لقد بذلتم جهدًا كبيرًا طوال سنوات الدراسة، وحان الوقت لترجمة هذا الجهد بثقة وهدوء وتركيز. 

ثقوا بأنفسكم، واعلموا أن الاجتهاد الحقيقي لا يضيع أبدًا، وأن لكل مجتهد نصيبًا يستحقه.

لقد بذلت كافة أطراف المنظومة التعليمية جهودًا مضنية كي تنطلق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات حازمة وحاسمة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. لذا ندعوكم إلى الابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق.

كما خاطب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور ، قائلا :

نعلم حجم ما تحملتموه من مسؤولية، وما قدمتموه من جهد ودعم لأبنائكم طوال رحلتهم التعليمية، ونثق في استمرار هذا الدور خلال أيام الامتحانات.

 وأدعوكم إلى أن تكونوا مصدرًا للطمأنينة والثقة، وأن تمنحوا أبناءكم الدعم النفسي الذي يحتاجونه بعيدًا عن الضغوط والمقارنات والتوتر. فالكلمة الطيبة، والدعاء الصادق، وتقديم الدعم، عوامل حاسمة في مساعدة أبنائنا على تقديم أفضل ما لديهم.

و وجه وزير التربية والتعليم رسالة للمعلمين والقائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 قائلا :

أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة، وعلى ما تتحملونه من مسؤوليات كبيرة خلال هذه الفترة. واعلموا أنكم تؤدون رسالة وطنية نبيلة تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وتحافظون بها على قيمة التعليم والاجتهاد. ونثق في التزامكم الكامل بضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية والمسؤولية.

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للإعلاميين قائلا : أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام، تقديرًا لما بذلتموه من جهود مهنية مخلصة طوال الفترة الماضية في نقل الحقائق للرأي العام، وإبراز جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وإنني على ثقة كاملة في وعيكم المهني وإدراككم لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم خلال هذه المرحلة المهمة، التي تنطلق فيها امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 921 ألف طالب وطالبة في 2032 لجنة على مستوى الجمهورية، وما تتطلبه من تحري الدقة في تداول المعلومات، والإسهام في نشر الوعي والطمأنينة بين الطلاب وأولياء الأمور، مع حرصنا الكامل على توفير كافة المعلومات للسادة الصحفيين والإعلاميين، إيمانًا منا بحق الرأي العام في تلقي المعلومات الموثقة حول أي مسألة تخص مسار الامتحانات.

وكما عهدناكم دائمًا، ستظلون نموذجًا للمهنية والمسؤولية في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتصدي لما قد تروجه بعض المنابر التي تستهدف التشكيك أو الإساءة، ليس فقط لمنظومة التعليم، وإنما لمؤسسات الدولة المصرية وجهودها في بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

وفي الختام، أتوجه بخالص الأمنيات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالتوفيق والنجاح، وأن يكلل الله جهودهم بالخير والتميز..وأثق أن ما بذلوه من جهد وعمل سيؤتي ثماره بإذن الله..وستظل مصر تفخر بأبنائها المجتهدين القادرين على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأنفسهم ولوطنهم… حفظ الله أبناءنا ووفقهم، وسدد على طريق النجاح والتفوق خطاهم.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مروة ناجي ميادة الحناوي

مروة ناجي بعد لقاء ميادة الحناوي في موازين : حلم تحقق

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

شيماء الجارحي

شيماء الجارحي عن حادث شهد في حدائق الأهرام: المأساة كشفت أزمة خطيرة تتكرر يوميًا

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد