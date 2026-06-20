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مواجهة الشائعات ومحاولات الإساءة|رسالة وزير التعليم للإعلام قبل امتحانات الثانوية العامة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواجهة الشائعات ومحاولات الإساءة|رسالة وزير التعليم للإعلام قبل امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة هامة للإعلام والإعلاميين قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها صباح غد ، حيث قال :

أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام، تقديرًا لما بذلتموه من جهود مهنية مخلصة طوال الفترة الماضية في نقل الحقائق للرأي العام، وإبراز جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وإنني على ثقة كاملة في وعيكم المهني وإدراككم لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم خلال هذه المرحلة المهمة، التي تنطلق فيها امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 921 ألف طالب وطالبة في 2032 لجنة على مستوى الجمهورية، وما تتطلبه من تحري الدقة في تداول المعلومات، والإسهام في نشر الوعي والطمأنينة بين الطلاب وأولياء الأمور، مع حرصنا الكامل على توفير كافة المعلومات للسادة الصحفيين والإعلاميين، إيمانًا منا بحق الرأي العام في تلقي المعلومات الموثقة حول أي مسألة تخص مسار الامتحانات.

وكما عهدناكم دائمًا، ستظلون نموذجًا للمهنية والمسؤولية في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتصدي لما قد تروجه بعض المنابر التي تستهدف التشكيك أو الإساءة، ليس فقط لمنظومة التعليم، وإنما لمؤسسات الدولة المصرية وجهودها في بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

ومن المقرر أن ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 صباح غد الأحد في جميع محافظات الجمهورية 

حيث يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحا غداً  ، بإمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم ، وكذلك لطلاب مدارس المكفوفين

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر إمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم حتى الساعة 10:30 صباحا ، بينما يستمر في مدارس المكفوفين حتى 11:30 صباحا

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي أيضا طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم في الفترة الثانية امتحان التربية الوطنية ، الذي يستمر زمنه من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

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