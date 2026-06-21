رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أثمرت عن جمع واشنطن وطهران على طاولة واحدة.

وقال شهباز شريف في مستهل المباحثات: "لقد أثمرت الجهود الحثيثة عن هذا اللقاء بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نشهد يوماً عظيماً من شأنه أن يقود إلى السلام العالمي".

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية المفاوضات الجارية، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون الإنجاز الأبرز لجميع الأطراف.

وأضاف: "الجميع يدرك أهمية هذا اللقاء، وسيكون التوصل إلى اتفاق نهائي هو الاحتفال الأكبر"، مشيراً إلى استمرار دعم قطر لجهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وسط آمال بإحراز تقدم في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.