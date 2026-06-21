قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مميكن ومستعجل.. رسوم استخراج قيد عائلي 2026
الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا
"المركزي" يوجه تحذيرًا للبنوك بشأن تمويل العملاء..تفاصيل
لا مصافحة بين وفدي واشنطن وطهران.. محادثات سويسرا تنطلق وسط فتور دبلوماسي
لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر

رئيسا وزراء باكستان وقطر و فانس
رئيسا وزراء باكستان وقطر و فانس
فرناس حفظي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أثمرت عن جمع واشنطن وطهران على طاولة واحدة.

وقال شهباز شريف في مستهل المباحثات: "لقد أثمرت الجهود الحثيثة عن هذا اللقاء بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نشهد يوماً عظيماً من شأنه أن يقود إلى السلام العالمي".

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية المفاوضات الجارية، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون الإنجاز الأبرز لجميع الأطراف.

وأضاف: "الجميع يدرك أهمية هذا اللقاء، وسيكون التوصل إلى اتفاق نهائي هو الاحتفال الأكبر"، مشيراً إلى استمرار دعم قطر لجهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وسط آمال بإحراز تقدم في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المحادثات الأمريكية الإيرانية سويسرا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

هياكل دواجن فاسدة

ضبط 28 مخالفة تموينية و7 أطنان سلع مجهولة المصدر ومخلفات دواجن فاسدة ببولاق والوراق والعجوزة

فتاوى

فتاوى| كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون.. الإفتاء توضح كيفية المحافظة على حسن العشرة بين الزوجين.. ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟

إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو

حارس غير مصير دولة كاملة.. إيلوي روم يكتب أعظم قصص كأس العالم 2026

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد