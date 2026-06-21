لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب

أكد نجم برشلونة الشاب لامين يامال في تصريحات تلفزيونية، أن ثقته الكبيرة في نفسه هي أحد أهم أسباب تطوره السريع داخل المستطيل الأخضر، مشددًا على وجود فرق واضح بين الثقة والغرور في كرة القدم.

وقال يامال: “أرى نفسي أفضل بكثير مما يراني الناس. أعلم أن الطريق ما زال طويلًا أمامي، وأن لدي الكثير لأطوره، لكنني أمتلك ثقة كبيرة في نفسي، وهذه الثقة تساعدني كثيرًا”.

وأضاف موضحًا فلسفته داخل الملعب: “هناك فرق بين الثقة والغرور. في كرة القدم، إذا لم تكن واثقًا من نفسك، قد تنهار أمام الضغوط. من المهم أن تعرف حدودك، فلا تقول شيئًا تعلم أنك غير قادر على فعله، لكن عندما أقول إنني قادر على اللعب بشكل جيد، فأنا أعرف إمكانياتي”.



في غضون ذلك أعلن الحساب الرسمي لكأس العالم 2026 خبرا سارا لجماهير الكرة الإسبانية قبل مواجهة السعودية اليوم في الجوله الثانيه من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وأعلن الحساب جاهزية لامين يامال نجم المنتخب الإسباني للمشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة السعودية اليوم.

وكتب حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “سيخوض لامين يامال أول مباراة له على الإطلاق فى كأس العالم اليوم.

وأصيب النجم الشاب لامين يامال بإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة أساسيًا في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر.