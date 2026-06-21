حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا مفتاح مشوار مصر في كأس العالم 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، أهمية المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، مشددًا على أنها تمثل محطة محورية في مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجهاز الفني قام بدراسة منتخب نيوزيلندا بشكل جيد، للوقوف على نقاط القوة والضعف، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ويستحق كامل الاحترام.

وأضاف: "نعلم أن نيوزيلندا منتخب قوي ويضم لاعبين أصحاب قدرات جيدة، لكن هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن الحالة الفنية والبدنية للاعبين ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن فلسفته تعتمد على تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية داخل الملعب.

وأوضح حسام حسن أنه يثق في جميع لاعبي المنتخب ولا يعتمد على لاعب بعينه، مشيرًا إلى أن قوة الفريق تكمن في العمل الجماعي وروح المجموعة.

وتطرق مدرب الفراعنة إلى صعوبة المجموعة، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يدرك منذ إجراء القرعة حجم التحديات التي تنتظر المنتخب في البطولة، وهو ما يتطلب التركيز في كل مباراة.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير المصرية، مؤكدًا أن دعمها كان له دور كبير في الأداء القوي الذي قدمه المنتخب أمام بلجيكا، مطالبًا بمواصلة المساندة خلال المباريات المقبلة.