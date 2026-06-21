نعيم قاسم: وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان بشكل كامل

أكد نعيم قاسم، أمين عام "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، أنه "كان هناك مشروع إنهاء الحزب والمقاومة بالمنطقة، وسقط هذا المشروع"، مشددا على أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان كاملا.



قال نعيم قاسم "إسرائيل من خلال وجودها وتأثيرها فرضت في بعض البلدان أن لا تدرس الآيات التي تتحدث عن اليهود كي لا تتعلم الأجيال تاريخ اليهود وتبتعد عن الحقائق التاريخية."

و أوضح "العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف العدوان في 27 نوفمبر 2024، وعمل على إنهاء رأس المقاومة في العالم العربي عبر حربه على إيران."

و أضاف قاسم "العدوان فشل ولم يستطع تحقيق أهدافه، لكن العدو الإسرائيلي بقي مراهنا على أن تتغير الظروف."

و تابع "إيران خرجت أقوى مع تضحياتٍ ضخمة وعظيمة، وقد أثبتت أنها لا تتنازل عن حقها، وأن لها كلمتها في المنطقة."

و لفت قاسم "كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله والمقاومة في المنطقة، وسقط هذا المشروع."

و قال "في لبنان، نُفِّذ في معركة العصف المأكول ما يقارب عشرة آلاف غارة، ورغم ذلك، ومع كل التضحيات، بقيت المقاومة صامدة."