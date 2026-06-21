استشهاد فلسطيني وطفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وطفلة، ووقوع عدة إصابات، في قصف من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس.

كانت مصادر طبية في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لتصل إلى 73.032 شهيدا، و173.357 مصابا.

من جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار القائم مع لبنان ما زال يواجه تحديات كبيرة، واصفاً إياه بأنه “هش” ويتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية تتابع الأوضاع على الحدود الشمالية بشكل مستمر، مع الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة أو خروقات قد تؤثر على استقرار المنطقة.

وأضاف أن الجيش يواصل تقييم المشهد الأمني بصورة يومية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتخوف من عودة التصعيد العسكري في أي وقت.