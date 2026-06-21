وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية في المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف، المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بمختلف المعارض المتخصصة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المتعلقة بقطاعيّ المياه والصرف الصحي، على النحو التالي:

- شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تشارك بمنتجاتها من المحابس بأنواع مختلفة (3 بوصة، عدم الرجوع، سكينة) وأغطية الصرف الصحي وأجسام الطلمبات والجرليا.

- شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تشارك بمحركات هيكلية (محرك قوى 7.5 حصان، محرك كهربائي 3 حصان) ومحرك دويتس FL511، كما تشارك بطلمبة هولندي على محرك f2l511.

- شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) تشارك بمطبوعات حول الطلمبات الغاطسة ومحطات المياه.

- شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) تشارك في المعرض بجهاز توليد المياه من الهواء

- شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تشارك بجهاز توفير المياه ومواد تعريفية حول الطلمبات التي تنتجها بأنواعها.

- شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) تشارك بماكيت لآلات الري المحوري بالإضافة إلى عدادات المياه.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيات الحديثة بقطاعيّ المياه والصرف الصحي.

وتأتي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض؛ في ضوء الحرص على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.