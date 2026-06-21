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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمبلاط يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات الإنتاج الحربي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تنفذ استراتيجية عمل متكاملة ترتكز على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة في المجالات الدفاعية ذات التقنية المتقدمة، جاء ذلك خلال استقبال الوزير لوفد شركة "بونجسان" الكورية الجنوبية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل اللقاء، بوفد الشركة الكورية الجنوبية، مؤكدًا على اعتزازه بعمق العلاقات التعاونية التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بدعم من القيادة السياسية للبلدين الصديقين، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر قائم بين شركات الإنتاج الحربي والجانب الكوري الجنوبي في عدة مجالات صناعية إستراتيجية، بما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.

تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية

وشهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية، كما تم الإشارة إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك من خلال التكامل في مجال سلاسل الإمداد، في ضوء ما تتميز به وزارة الإنتاج الحربي من خبرات وقدرة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، اعتمادًا على شبكة واسعة من الموردين المحليين، مما يسهم في دعم مساعي تقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يحقق وفورات اقتصادية ويعزز تنافسية المنتجات النهائية للطرفين.

قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة وخبرات تراكمية ممتدة في مختلف مجالات التصنيع العسكري، بما يؤهلها لإقامة شراكات مثمرة تحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين الجادين، بما يدعم جهود الدولة المصرية في بناء قاعدة صناعية قوية ومتطورة، ويسهم في تعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية الوطنية.

وأكد الوزير أن التطور الصناعي بات يرتكز على التكامل بين العنصر البشري المؤهل، والبنية التكنولوجية المتطورة، وتحديث نظم الإنتاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في كوادرها البشرية وتبني نظم التصنيع المتقدمة.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة بونجسان الكورية الجنوبية بالإمكانيات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي، مؤكدين اهتمام الشركة بتعزيز التعاون مع الجانب المصري بما يحقق أهداف الطرفين ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة المستقبلية، مؤكدين على أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة ورؤساء مجالس إدارات عدد من شركات الإنتاج الحربي.

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