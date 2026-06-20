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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: حريصون على توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

 أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركة، وذلك عقب جولته التفقدية بمحافظات الصعيد لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

واستهل الوزير الجولة بتفقد عدد من مواقع العمل وخطوط الإنتاج، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالشركة، واستمع إلى عرض حول مؤشرات الأداء وخطط رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب تلبية احتياجات مختلف الجهات وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أحد خطوط الإنتاج الحيوية بالمصنع، والذي كان متوقفًا عن العمل، وتمت إعادة تشغيله ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتج النهائي، وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات الإنتاجية المخططة.

 الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل الخط تمت بالكامل بسواعد الكوادر الفنية بالشركة، دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، في نموذج يعكس ما يمتلكه العاملون بقطاع الإنتاج الحربي من خبرات وكفاءات فنية قادرة على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكفاءة واقتدار، ويجسد عمليًا استراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتشغيل وتطوير الصناعات الاستراتيجية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القدرات التصنيعية للشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في الوقوف على التحديات الفعلية وتذليل أي معوقات قد تؤثر على العملية الإنتاجية.

كما وجّه “جمبلاط” بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المستدام وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالشركة، وما تحقق من نتائج ملموسة في تنفيذ خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكافة المشروعات التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة.

صعيد مصر الرئيس السيسي تعميق التصنيع المحلي وزير الدولة للإنتاج الحربي حياة كريمة

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