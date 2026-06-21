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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

 واصل سعر الذهب سلسلة انخفاضاته في أسواق الصاغة، ليحطم حاجز الـ 6 آلاف جنيه للجرام الواحد من عيار 21، وهو الأكثر رواجاً وطلباً بين فئات المجتمع.

 وجاء هذا الهبوط المفاجئ بالتزامن مع استقرار مؤشرات الأسواق العالمية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، مما دفع تجار الصاغة والمستثمرين إلى إعادة حساباتهم في ظل هذه التقلبات الحادة. 

سعر الذهب في مصر

ومع تعاملات اليوم، يترقب الملايين من المصريين، سواء من المقبلين على الزواج أو المدخرين، أي تحرك جديد في سعر الذهب خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادةً نشاطاً في حركة البيع والشراء.

تراجع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسواق الصاغة المصرية حالة من الهدوء الحذر مع انطلاق تعاملات اليوم، وسط ترقب شديد من التجار للفترات القادمة، وقد انعكس هذا التراجع بوضوح على جميع أعيرة الذهب، حيث تم تحديث اللوحات الإلكترونية في محلات الصاغة بأسعار جديدة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة 

وفي التفاصيل، سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، مستوى 6840 جنيهاً للبيع. 

كما هوى سعر الذهب لعيار 22 إلى حدود 6270 جنيهاً للبيع، بينما استقر عيار 21، الذي يمثل العمود الفقري لسوق المشغولات، عند 5985 جنيهاً للبيع و5935 جنيهاً للشراء، مسجلاً انخفاضاً قدره 15 جنيهاً دفعة واحدة.

 ولم يقتصر الانخفاض على الأعيرة الرئيسية، بل طال عيار 18 الذي بلغ 5130 جنيهاً، مما يعكس موجة تصحيح واسعة النطاق تضرب السوق المحلية بأكملها.

سعر الذهب في مصر

تأثير الانخفاض على الجنيه الذهب والأوقية العالمية

لم تقتصر تداعيات تراجع سعر الذهب اليوم على الجرامات الصغيرة، بل امتدت لتشمل وحدات القياس الأكبر حجماً، مثل الجنيه الذهبي والأوقية. 

و سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 47880 جنيهاً للبيع و47480 جنيهاً للشراء، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً يعكس تماماً هبوط قيمة الجرام الأساسية.

وعلى الصعيد العالمي، لم يختلف الأمر كثيراً، حيث سجلت أوقية الذهب  4155.15 دولار للبيع، و4153.62 دولار للشراء.

 ويُظهر هذا التراجع في سعر الذهب عالمياً حالة من التشبع المؤقت في الأسواق المالية، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال الأشهر الماضية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كيفية حساب القيمة النهائية للذهب عند الشراء

ينبغي على المواطنين الراغبين في الشراء خلال هذه الفترة، والتي يتخللها انخفاض في سعر الذهب، الانتباه إلى الفرق بين السعر المعلن في البورصة والسعر النهائي في المحلات.

لحساب السعر النهائي بدقة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

· وزن القطعة × سعر الجرام اليومي: وهو أساس الحساب الذي يتغير بتغير سعر الذهب.

· إضافة المصنعية: والتي تختلف حسب جودة التصنيع والماركة.

· إضافة رسوم الدمغة: وهي رسم حكومي يضاف على المشغولات.

· إضافة الضريبة: قيمة الضريبة المفروضة على السلع المعدنية.

سعر الذهب بالمصنعية وتفاوت الأسعار بين المحلات

يتفاوت سعر المصنعية، التي تمثل تكلفة التصنيع والربح للتاجر، بين محلات الصاغة بشكل كبير، وهي لا تخضع لتذبذب سعر الذهب اليومي، بل لقوانين العرض والطلب على التصاميم. 

ويراوح متوسط المصنعية والدمغة ما بين 30 جنيهاً إلى 300 جنيه للجرام الواحد، والتي تمثل غالباً نسبة تتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام.

 ومن الجدير بالذكر أن الماركات العالمية الكبرى تفرض رسوماً إضافية تفوق المعدلات السائدة في السوق، بينما تلتزم المحلات الصغرى بهامش ربح أقل لجذب الزبائن، خاصة في فترات انخفاض سعر الذهب.

أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار

لا يمكن فهم أسباب انخفاض سعر الذهب اليوم دون استعراض العوامل المعقدة التي تتحكم في هذه السلعة الاستراتيجية عالمياً ومحلياً، وفي مقدمتها:

سعر الذهب الان

· حالة الطلب والعرض داخل السوق المصري مع قرب موسم الأعياد.

· حدة الأزمات السياسية والاقتصادية عالمياً والتي تنعكس على الملاذات الآمنة.

· تحركات الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية حول العالم.

· المضاربات العنيفة التي تشهدها عقود الذهب الآجلة في البورصات العالمية.

· الصراعات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين لشراء الذهب، أو تبعده عنه في حال الهدوء.

· التضخم وأسعار الفائدة، فكلما ارتفعت الفائدة انخفض الإقبال على الذهب.

· قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات.

· تكاليف الاستخراج والتعدين التي تحدد الكميات المعروضة في السوق.

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