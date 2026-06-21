سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

تعيش أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة، حيث شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية وتوقف التداول على الأوقية، ما حدّ من تحركات المعدن النفيس محليًا بعد موجة من التذبذب شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6020 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6874 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5166 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب 48160 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 6874 جنيهًا.

- عيار 21: 6020 جنيهًا.

- عيار 18: 5166 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 48160 جنيهًا.

استقرار الأسعار المحلية

ويأتي استقرار الأسعار المحلية في ظل ثبات سعر الأوقية عالميًا عند مستويات إغلاق نهاية الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2026، مقارنة بتقديراته السابقة عند 5400 دولار، مع توقعه استمرار أسعار الفائدة الأمريكية دون خفض خلال العام الجاري.

الذهب

وفي المقابل، رفع بنك ويلز فارجو توقعاته للمعدن الأصفر، متوقعًا وصول الأسعار إلى ما بين 5300 و5500 دولار للأونصة بنهاية العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى نطاق يتراوح بين 5800 و6000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.

ويرى محللون أن الذهب لا يزال يحظى بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستمرار الطلب الاستثماري من البنوك المركزية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة نسبيًا.

أسعار الذهب تواصل التحرك

وتتجه أنظار الأسواق مع بداية الأسبوع الجديد إلى استئناف التداولات العالمية، والتي ستحدد ما إذا كانت أسعار الذهب ستواصل التحرك داخل نطاقها الحالي أم ستشهد موجة جديدة من الصعود أو التصحيح خلال الفترة المقبلة.

