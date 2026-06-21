السفير الأمريكي في تل أبيب: واشنطن مدينة مجنونة وتضم مؤيدين لحماس

قال مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إن روابط واشنطن وتل أبيب غير قابلة للكسر، وأن الرئيس دونالد ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي زعيم آخر.

وأضاف هاكابي، في كلمة ألقاها في مؤتمر أمني أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو تتجاوز العلاقات التقليدية بين قادة الدول، واصفا إياها بأنها "علاقة شخصية للغاية" تقوم على الصراحة والثقة المتبادلة.

وأفاد السفير الأمريكي بأنه يشعر بأمان أكبر في إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرا أن العاصمة واشنطن تضم "أشخاصا متطرفين مؤيدين لحماس"، ووصفها بأنها "مدينة مجنونة".

كما شدد على أن إيران تمثل تهديدا دائما للولايات المتحدة، مدعيا أن طهران تسعى إلى "قتل كل أمريكي وتدمير الولايات المتحدة"، وأن استهداف إسرائيل يشكل المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وربط هاكابي بين الدعم الأمريكي لإسرائيل والجذور الدينية والتاريخية للحضارة الغربية، معتبرا أن المسيحية قامت على الأساس اليهودي وأن الحضارة الغربية تأسست على الإرث اليهودي-المسيحي. وقال إن تاريخ الولايات المتحدة "مرتبط بجبل سيناء أكثر من ارتباطه بأثينا أو روما"، مشيرا إلى رمزية النبي موسى في المؤسسات الأمريكية.