قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
سعر اليورو في مصر بنهاية تعاملات اليوم
برلماني يحسم الجدل: لا مد للتصوير الجوي والتصالح لن يشمل المخالفات الجديدة
الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الأمريكي في تل أبيب: واشنطن مدينة مجنونة وتضم مؤيدين لحماس

مايك هاكابي- السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مايك هاكابي- السفير الأمريكي لدى إسرائيل
هاجر رزق

قال مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إن روابط واشنطن وتل أبيب غير قابلة للكسر، وأن الرئيس دونالد ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي زعيم آخر.

وأضاف هاكابي، في كلمة ألقاها في مؤتمر أمني أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو تتجاوز العلاقات التقليدية بين قادة الدول، واصفا إياها بأنها "علاقة شخصية للغاية" تقوم على الصراحة والثقة المتبادلة.

وأفاد السفير الأمريكي بأنه يشعر بأمان أكبر في إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرا أن العاصمة واشنطن تضم "أشخاصا متطرفين مؤيدين لحماس"، ووصفها بأنها "مدينة مجنونة".

كما شدد على أن إيران تمثل تهديدا دائما للولايات المتحدة، مدعيا أن طهران تسعى إلى "قتل كل أمريكي وتدمير الولايات المتحدة"، وأن استهداف إسرائيل يشكل المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وربط هاكابي بين الدعم الأمريكي لإسرائيل والجذور الدينية والتاريخية للحضارة الغربية، معتبرا أن المسيحية قامت على الأساس اليهودي وأن الحضارة الغربية تأسست على الإرث اليهودي-المسيحي. وقال إن تاريخ الولايات المتحدة "مرتبط بجبل سيناء أكثر من ارتباطه بأثينا أو روما"، مشيرا إلى رمزية النبي موسى في المؤسسات الأمريكية.

مايك هاكابي دونالد ترامب نتنياهو العلاقات التقليدية السفير الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

ذبيحة النذر

هل يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدلًا من ذبحها في النذر؟.. أمين الفتوى يوضح

صلاة العصر اربع ركعات

لماذا صلاة العصر أربع ركعات؟.. لسبب عجيب لا يعرفه كثيرون

صورة تعبيرية

هل على لطم الخدود كفارة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد