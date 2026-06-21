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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026| لامين يامال يفتتح التسجيل لـ إسبانيا ضد السعودية

لامين يامال
لامين يامال
حسن العمدة

أحرز منتخب إسبانيا الهدف الأول في شباك السعودية، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف إسبانيا في الدقيقة 11، بدأ بكرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال، ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

تشكيل منتخب إسبانيا


ـ حراسة المرمى: أوناي سيمون

ـ الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

ـ الوسط: رودري، بيدري، أولمو

ـ الهجوم: لامين يامال، باينا، أويارزابال


تشكيل السعودية لمواجهة إسبانيا

محمد العويس

سعود عبدالحميد

علي لاجامي

حسان تمبكتي

عبدالإله العمري

متعب الحربي

عبدالله الخيبري

ناصر الدوسري

مصعب الجوير

سالم الدوسري

فراس البريكان


 

كأس العالم أسبانيا السعودية لامين يامال

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