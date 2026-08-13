مهلة جديدة لمستأجري الإيجار القديم.. فرصة أخيرة للتقديم على السكن البديل

ما زالت أمام مستأجري وحدات الإيجار القديم فرصة للتقديم على شقق السكن البديل، بعدما قرر مجلس الوزراء مد مهلة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، وسط إتاحة التقديم إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد.

التقديم مستمر حتى 12 أكتوبر

يستمر التقديم على وحدات السكن البديل حتى 12 أكتوبر المقبل، بعد مد المهلة التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة.

طريقتان للتقديم

يمكن للمستحقين تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، كما يمكن التقديم عبر برنامج الوكيل في مكاتب البريد، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية.

خطوات التقديم

تسجيل الطلب من خلال حساب المستخدم.

رفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

تقديم تظلم إلكتروني في حالة الرفض، خلال المدة القانونية المحددة.

ما المستندات المطلوبة؟

تشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار القديم، وإعلام الوراثة في الحالات التي امتد فيها العقد للورثة، وبطاقات الرقم القومي للمستأجر والمتقدم وأفراد أسرته المقيمين، إلى جانب مستند يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، مثل بيانات أو فاتورة الكهرباء، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال المياه أو الغاز إن وجد.

ومع استمرار مهلة التقديم حتى 12 أكتوبر، تظل أمام المستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم فرصة للاستفادة من منظومة السكن البديل، مع ضرورة تجهيز البيانات والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب ومتابعة موقفه حتى صدور القرار النهائي.