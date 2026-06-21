18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

أعلن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك فترتين جديدتين دون الكشف عن تفاصيل ليصل إجمالي القضايا إلى 18 قضية.

وجاء إيقاف قيد الزمالك رقم 18 بقرار صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات المغربي صلاح مصدق لدى القلعة البيضاء والذي حصل على حكم بـ 909 آلاف دولار لصالح اللاعب.

وجاءت تفاصيل قضايات الزمالك ومستحقات اللاعبين الصادر قرارات لصالحهم من الفيفا على النحو التالي:

جوزيه جوميز:

120 ألف دولار

مساعد جوميز الأول:

30 ألف دولار

كريستيان جروس:

133 ألف دولار

فرجاني ساسي:

505 ألف دولار

نادي إستريلا دا أمادورا:

200 ألف يورو

نادي شارلروا البلجيكي:

170 ألف يورو

نادي نهضة الزمامرة:

250 ألف دولار

ابراهيما نداي:

مليون و600 الف دولار

نادي سانت اتيان:

500 ألف دولار

نادي اتحاد طنجة :

350 ألف دولار

نادي أوليكساندريا:

مليون و100 ألف دولار

يانيك فيريرا:

188 ألف دولار

سامسون أكينيولا:

340 ألف دولار

أحمد الجفالي:

80 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا الأول:

60 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا الثاني:

60 ألف دولار

عمر فرج:

مليون و 761 ألف دولار

صلاح مصدق

909 آلاف دولار