18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

أعلن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك فترتين جديدتين دون الكشف عن تفاصيل ليصل إجمالي القضايا إلى 18 قضية.
وجاء إيقاف قيد الزمالك رقم 18 بقرار صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات المغربي صلاح مصدق لدى القلعة البيضاء والذي حصل على حكم بـ 909 آلاف دولار لصالح اللاعب.
وجاءت تفاصيل قضايات الزمالك ومستحقات اللاعبين الصادر قرارات لصالحهم من الفيفا على النحو التالي:
جوزيه جوميز:
120 ألف دولار
مساعد جوميز الأول:
30 ألف دولار
كريستيان جروس:
133 ألف دولار
فرجاني ساسي:
505 ألف دولار
نادي إستريلا دا أمادورا:
200 ألف يورو
نادي شارلروا البلجيكي:
170 ألف يورو
نادي نهضة الزمامرة:
250 ألف دولار
ابراهيما نداي:
مليون و600 الف دولار
نادي سانت اتيان:
500 ألف دولار
نادي اتحاد طنجة :
350 ألف دولار
نادي أوليكساندريا:
مليون و100 ألف دولار
يانيك فيريرا:
188 ألف دولار
سامسون أكينيولا:
340 ألف دولار
أحمد الجفالي:
80 ألف دولار
مساعد يانيك فيريرا الأول:
60 ألف دولار
مساعد يانيك فيريرا الثاني:
60 ألف دولار
عمر فرج:
مليون و 761 ألف دولار
صلاح مصدق
909 آلاف دولار