الزمالك يضع تصميمًا مبدئيًا لفرع النادي الجديد بـ 6 أكتوبر.. مشروع رياضي واستثماري ضخم | شاهد

وضع نادي نادي الزمالك تصورًا مبدئيًا لإنشاء فرعه الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد حصوله على قطعة أرض بديلة لإقامة المشروع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للنادي وتوسيع خدماته الرياضية والاستثمارية.

ووفقًا للتصور الأولي، من المقرر أن تتولى شركة أوروبية تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يضمن إنشاء فرع متكامل يواكب المنشآت الرياضية الحديثة ويخدم أعضاء النادي وسكان المنطقة.

ستاد ومستشفى وفندق ضمن المشروع

ويتضمن المخطط إنشاء ستاد خاص بنادي الزمالك ليكون مقرًا لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية، إلى جانب إقامة مستشفى متكامل يقدم خدمات طبية للأعضاء وسكان مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى فندق بمواصفات عالمية لاستضافة الفرق الرياضية والزوار، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن فرع الزمالك الجديد قد يحقق عائدًا ماليًا سنويًا يتجاوز 600 مليون جنيه، من خلال الأنشطة الرياضية والخدمية والاستثمارية المختلفة، وهو ما يمثل دفعة قوية للموارد المالية للنادي، ويساهم في دعم خططه المستقبلية على المستويين الرياضي والإداري.

أرض بديلة بعد سحب الأرض السابقة

وكان نادي الزمالك قد فقد في وقت سابق الأرض المخصصة لإنشاء الفرع بمدينة السادس من أكتوبر بسبب مخالفات تتعلق بالمشروع، قبل أن يتم تخصيص قطعة أرض بديلة لاستكمال خطط إنشاء الفرع الجديد.

ويأمل مسؤولو النادي أن يمثل المشروع نقلة نوعية في تاريخ الزمالك، من خلال توفير منشآت رياضية وخدمية متطورة، وزيادة الموارد المالية، بما يدعم استقرار النادي وقدرته على المنافسة وتحقيق أهدافه خلال السنوات المقبلة