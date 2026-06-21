حجب القميص 1.. بيان من الزمالك لجماهيره

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا وجاء كالتالي:-

تقديرًا للدور الكبير الذي قامت به جماهير نادي الزمالك العظيمة في دعم الفريق الأول لكرة القدم ومساندته طوال الموسم، ومساهمتها الفعالة في تحقيق الفوز والتتويج

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعه اليوم حجب الرقم "1" من على قمصان الفريق خلال الموسم المقبل.

واكد مجلس إدارة النادي أن هذا القرار يمثل جزءًا بسيطًا من رد الجميل لجماهير الزمالك الوفية، التي ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والانتماء، وقدمت نموذجًا فريدًا في دعم ناديها والوقوف خلفه في مختلف الظروف.

وشدد المجلس على أن جماهير الزمالك كانت ولا تزال الشريك الأساسي في النجاحات التي يحققها النادي، وأن هذا القرار يأتي تقديرًا لما قدمته من مساندة استثنائية كان لها بالغ الأثر في تتويج الفريق وتحقيق أهدافه.

واكد مجلس الإدارة ان جماهير الزمالك ستظل دائمًا العامل الأهم في مسيرة النادي، وأن ما تقدمه من حب وانتماء يستحق كل التقدير والاحترام.