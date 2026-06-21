رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

أعلن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك فترتين جديدتين دون الكشف عن تفاصيل ليصل إجمالي القضايا إلى 18 قضية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "إيقاف القيد الـ18 و رسميا الزمالك يدخل الموسم الجديد بلا أي صفقات جديدة وده أفضل للزمالك من أجل حل المشاكل المالية في الفيفا وبناء الفرع الجديد وإعطاء اللاعبين الموجودين عقودهم المتأخرة".

وكان الاتحاد الدولي قد سبق وأعلن في فترات سابقة عن إيقاف قيد الزمالك في عدد من القضايا، من بينها نزاعات مالية مع عدد من الأندية واللاعبين، إلى جانب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.



وبذلك يرتفع إجمالي القضايا المرتبطة بنادي الزمالك إلى 18 قضية حتى الآن، بينها قرار إيقاف القيد الأخير الصادر مؤخرًا.