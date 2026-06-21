القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

أعلن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك فترتين جديدتين دون الكشف عن تفاصيل ليصل إجمالي القضايا إلى 18 قضية.

وكتب الاعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل فيفا يعلن إيقاف قيد تأديبي للزمالك لمدة فترتين"

وكان الاتحاد الدولي قد سبق وأعلن في فترات سابقة عن إيقاف قيد الزمالك في عدد من القضايا، من بينها نزاعات مالية مع عدد من الأندية واللاعبين، إلى جانب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.



وبذلك يرتفع إجمالي القضايا المرتبطة بنادي الزمالك إلى 18 قضية حتى الآن، بينها قرار إيقاف القيد الأخير الصادر مؤخرًا.