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القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

أعلن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك فترتين جديدتين دون الكشف عن تفاصيل ليصل إجمالي القضايا إلى 18 قضية.

وكتب الاعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل فيفا يعلن إيقاف قيد تأديبي للزمالك لمدة فترتين"

وكان الاتحاد الدولي قد سبق وأعلن في فترات سابقة عن إيقاف قيد الزمالك في عدد من القضايا، من بينها نزاعات مالية مع عدد من الأندية واللاعبين، إلى جانب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين. 
 

وبذلك يرتفع إجمالي القضايا المرتبطة بنادي الزمالك إلى 18 قضية حتى الآن، بينها قرار إيقاف القيد الأخير الصادر مؤخرًا. 

الزمالك فيفا ايقاف قيد نزاعات مع لاعبين ومدربين

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