ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والتركية بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة ، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام المصرية والتركية ، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راق ، فضلا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.