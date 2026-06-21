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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة اللبنانية: 4106 شهداء و 12153 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي

لبنان
لبنان
محمود محسن

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4106 شهداء و 12153 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلى على لبنان منذ 2 مارس الماضى وحتى 21 يونيو الجاري، ارتفعت إلى 4106 شهداء و12153 جريحاً، في ظل استمرار الاعتداءات وتداعياتها الإنسانية على مختلف المناطق اللبنانية.

 الغارات والاعتداءات 


وذكرت الوزارة، أن الأرقام المحدثة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات والاعتداءات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي طالت البنية التحتية والممتلكات.

وزارة الصحة اللبنانية الصحة اللبنانية الهجمات الإسرائيلية إسرائيل غزة

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