ختام مشروع قطري - أردني لإغاثة مليوني نازح في غزة بـ 44 مليون دولار

اختتم الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع "إطعام وسقيا النازحين في قطاع غزة" الهادف للتخفيف من معاناة السكان والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني نسمة في القطاع، وذلك استمرارا لجهوده الإنسانية المتواصلة لدعم المتضررين في قطاع غزة .



وكشف مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة أكرم نصار، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم عن توزيع حوالي 59 ألفا و95 طردا غذائيا على الفئات الأكثر احتياجا من الأسر النازحة في مراكز الإيواء والمناطق المدمرة في كافة محافظات قطاع غزة، للوقوف بجانب السكان خاصة في ظل شح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وللتخفيف من آثار توقف العجلة الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل لغالبية السكان نتيجة الحرب التي استمرت لعامين.

وأوضح نصار أن المرحلة الأولى من المشروع جرى تنفيذها خلال العام الماضي وشملت توزيع 58 ألف طرد، فيما شهد شهر أبريل من العام الجاري توزيع ألف و95 طردا غذائيا، وذلك بالتنسيق مع الفرق الميدانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في قطاع غزة.



وأشار إلى أن المشروع تضمن كذلك سقيا الماء بمخيمات النزوح ومراكز الإيواء الأكثر احتياجا في محافظات غزة والوسطى والجنوب، لافتا إلى أن هذا التدخل يأتي كاستجابة عاجلة في ظل أزمة المياه المتمثلة في شح مياه الشرب النظيفة وما يترتب عليها من انعكاسات صحية وبيئية خطيرة على السكان.