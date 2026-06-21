رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش ويتطلب جاهزية قتالية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار القائم مع لبنان ما زال يواجه تحديات كبيرة، واصفاً إياه بأنه “هش” ويتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية تتابع الأوضاع على الحدود الشمالية بشكل مستمر، مع الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة أو خروقات قد تؤثر على استقرار المنطقة.

وأضاف أن الجيش يواصل تقييم المشهد الأمني بصورة يومية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتخوف من عودة التصعيد العسكري في أي وقت.

وشدد على أهمية الحفاظ على قدرات الردع والاستجابة السريعة لضمان حماية الحدود والمستوطنات القريبة من الجبهة اللبنانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الحذر والترقب، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في خفض حدة المواجهات خلال الفترة الماضية.

ويرى مراقبون أن حديث رئيس الأركان يعكس استمرار القلق الإسرائيلي من إمكانية تجدد الاشتباكات، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتؤكد التصريحات أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر التهدئة الحالية ضماناً دائماً للاستقرار، بل مرحلة تتطلب يقظة مستمرة واستعداداً لأي سيناريو محتمل، بما في ذلك العودة إلى العمليات العسكرية إذا استدعت الظروف ذلك.