خلاف على سعر اللحمة.. القبض على 3 أشخاص تعدوا على جزار بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة اللبان بالإسكندرية من (مالك محل جزارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية وإحداث إصابته بجروح متفرقة لخلافات بينهم حول شراء اللحوم.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ("لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بذات الدائرة) ، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





