تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة

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عبرت 64 شاحنة مساعدات إماراتية البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وقال مصدر مسئول، إن الشاحنات تحمل 786 طنا من الأغذية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعما للفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد المصدر أن عملية «الفارس الشهم 3» تستهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، عبر تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي معربا عن شكره للأجهزة المصرية، علي الدعم المتواصل وتسهيل الإجراءات والتنسيق المستمر.