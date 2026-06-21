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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل فضل شاكر: والدي يمر بظروف صعبة.. وحان وقت الوقوف إلى جانبه

محمد فضل شاكر ووالده
محمد فضل شاكر ووالده
تقى الجيزاوي

وجه محمد فضل شاكر رسالة مؤثرة إلى الجمهور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، تحدث خلالها عن الأوضاع الصحية التي يمر بها والده الفنان فضل شاكر، مطالبًا محبيه بدعمه ومساندته خلال هذه المرحلة.

وقال نجل فضل شاكر إن والده يعاني من متاعب صحية منذ سنوات طويلة، مضيفًا: «والدي صحته مش تمام بقاله 13 سنة، وكمان بقاله 9 شهور موقوف، وهو اللي بيدفع الثمن».

وأضاف أن الوقت الحالي يعد من أكثر الفترات التي يحتاج فيها فضل شاكر إلى الدعم، واصفًا إياه بالشخص الطيب، ومعربًا عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا وأن يعود مجددًا إلى جمهوره.

واختتم رسالته قائلًا: «بطلب نكون إيد واحدة لأننا صرنا على خواتيم مجرى القضاء للوالد، وده الوقت اللي لازم نكون واقفين معاه... وإن شاء الله يطلع ونشوفكم على المسارح إذا ربنا أراد».

أزمة الفنان فضل شاكر

تواصل أزمة الفنان فضل شاكر ومحاكمته في لبنان تصدر المشهد، خاصة مع الجدل المثار حول حالته الصحية داخل السجن، بالتزامن مع نظر المحكمة العسكرية اللبنانية في طلب إخلاء سبيله لدواعٍ صحية.

وقررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر لمدة أسبوع، لتُعقد في 30 يونيو بدلًا من 24 يونيو، بسبب ظروف خاصة بالمحكمة.

وتنظر المحكمة في الطلب المقدم من هيئة الدفاع لإخلاء سبيل الفنان اللبناني، بعدما دعمت طلبها بتقارير طبية أشارت إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة نتيجة معاناته من مرض السكري وأمراض أخرى.

ومن جانبها، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية متخصصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته الصحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.

كما وافقت المحكمة على طلب محامية فضل شاكر، أماتا مبارك، بإرفاق ملفه الطبي ضمن أوراق القضية، مع تأجيل استكمال جلسات المحاكمة للاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدًا للتقدم بطلب الإفراج عنه.

محمد فضل فضل شاكر أزمة الفنان فضل شاكر

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