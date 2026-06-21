محمد فضل شاكر: والدي مظلوم ويمر بظروف صعبة.. وأتمنى خروجه في أقرب وقت

وجّه محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، رسالة مؤثرة إلى الجمهور، تحدث خلالها عن الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، ومطالبًا الجميع بالوقوف إلى جانبه ودعمه في محنته.

وقال محمد فضل شاكر، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إن الحالة الصحية لوالده ليست على ما يرام، مضيفًا: "والدي صحته مش تمام، وهو مظلوم ويدفع الثمن"، في إشارة إلى ما يمر به خلال الفترة الأخيرة.

وأكد نجل الفنان اللبناني أن والده يحتاج إلى دعم كل محبيه في هذه المرحلة، مشددًا على أن الوقت قد حان لمساندته والوقوف إلى جانبه، خاصة في ظل الظروف التي يواجهها.

وأضاف محمد فضل شاكر أن والده شخص طيب وبريء، بحسب وصفه، معربًا عن أمله في أن تنتهي معاناته في أقرب وقت، وأن يتمكن من تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى حياته الطبيعية، موجهًا الشكر لكل من يساند والده ويدعو له بالشفاء وتجاوز محنته.

وتشهد قضية الفنان اللبنانى فضل شاكر تطورات جديدة على المستويين الصحي والقضائى، مع استمرار المحكمة العسكرية اللبنانية فى النظر بطلب إخلاء سبيله، فى ضوء إجراءات تهدف إلى تقييم حالته الصحية قبل اتخاذ أى قرار بشأنه.