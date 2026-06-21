كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين إسبانيا والسعودية بتقدم المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم

افتتح منتخب أسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وأضاف منتخب أسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وجاء هدف إسبانيا الثالث في الدقيقة 24، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا ليمررها كوكوريا إلى داني أولمو ليرسلها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

جاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي :

ـ حراسة المرمى: أوناي سيمون

ـ الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

ـ الوسط: رودري، بيدري، أولمو

ـ الهجوم: لامين يامال، باينا، أويارزابال