كأس العالم.. إسبانيا تسجل الثالث فى شباك السعودية بعد مرور 24 دقيقة من المباراة

أحرز منتخب أسبانيا الهدف الثالث فى شباك السعودية ، من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ،ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف أسبانيا الثالث في الدقيقة 24، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا ليمررها كوكوريا إلى داني أولمو ليرسلها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وأفتتح منتخب أسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وأضاف منتخب أسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.



وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي :



ـ حراسة المرمى: أوناي سيمون

ـ الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

ـ الوسط: رودري، بيدري، أولمو

ـ الهجوم: لامين يامال، باينا، أويارزابال



تشكيل السعودية لمواجهة إسبانيا

محمد العويس

سعود عبدالحميد

علي لاجامي

حسان تمبكتي

عبدالإله العمري

متعب الحربي

عبدالله الخيبري

ناصر الدوسري

مصعب الجوير

سالم الدوسري

فراس البريكان



