كأس العالم .. إسبانيا تضيف الثاني في شباك السعودية

أحرز منتخب أسبانيا الهدف الثاني فى شباك السعودية ، خلال الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد مرسيدس بنز ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ،ضمن منافسات كأس العالم 2026.

جاء هدف أسبانيا الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وافتتح منتخب أسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي :



ـ حراسة المرمى: أوناي سيمون

ـ الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

ـ الوسط: رودري، بيدري، أولمو

ـ الهجوم: لامين يامال، باينا، أويارزابال



تشكيل السعودية لمواجهة إسبانيا

محمد العويس

سعود عبدالحميد

علي لاجامي

حسان تمبكتي

عبدالإله العمري

متعب الحربي

عبدالله الخيبري

ناصر الدوسري

مصعب الجوير

سالم الدوسري

فراس البريكان



