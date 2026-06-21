لامين جمال: لم أقدم أفضل ما لدي بعد

قال الجناح الإسباني الشاب الأمين جمال إنه لا يزال أمامه مجال كبير للتطور في مسيرته المهنية حديثة العهد وإن الجماهير لم تر أفضل ما لديه بعد.

وأوضح في ‌مقابلة مع صحيفة إل باييس نشرت اليوم الأحد "أرى نفسي أفضل بكثير مما يراني عليه الناس. أعلم أن الطريق أمامي طويلة جدا وأن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أحسنها".

وكان اللاعب الإسباني (18 عاما) قد عانى من الإصابات قبل انطلاق كأس العالم، لكن من المتوقع أن يلعب جانبا ⁠من مواجهة إسبانيا أمام السعودية اليوم بعد مشاركته بديلا في الدقائق الأخيرة من أولى مباريات الفريق بالبطولة والتي كانت مخيبة للآمال إذ انتهت بالتعادل السلبي مع الرأس الأخضر.