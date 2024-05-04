الزلزولي يكشف تفاصيل محاولات اقناعه لـ أمين جمال باللعب لمنتخب المغرب

كشف المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس، عن تفاصيل محاولته لإقناع زميله لامين جمال، جناح برشلونة، باللعب لصالح منتخب المغرب.

ويحمل جمال الجنسيتين المغربية والإسبانية، وكانت هناك توقعات بانضمامه لصفوف أسود الأطلس قبل اختياره للعب مع المنتخب الإسباني.

في تصريح لصحيفة آس، قال الزلزولي: "حاولت مع لامين أن يختار المغرب، لكنه لم يكن مقتنعًا بذلك".

وأضاف: "حاولت محادثته خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد، ولكن لم يتغير قراره".

وعبر عن احترامه لقرار جمال قائلاً: "يجب عليك أن تحترم قراره، وهذا أمر طبيعي، إسبانيا أيضًا فريق رائع".

وختم حديثه بالتمنيات لجمال قائلاً: "أتمنى لامين التوفيق والنجاح، فهو لاعب مميز".

جمال، البالغ من العمر 16 عامًا، شارك في 45 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

وسبق له أن لعب 6 مباريات مع منتخب إسبانيا وسجل هدفين وصنع اثنين آخرين.