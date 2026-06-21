قناة مجانية تنقل مباراة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026

المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنظر إلى قوة المنتخب الإسباني وتاريخه في البطولات الكبرى.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة منتخب السعودية يفتتح مشواره بلقاء صعب أمام أوروجواي في كأس العالم

موعد مباراة إسبانيا والسعودية

البث المباشر لمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية اليوم الأحد 21 يونيو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إسبانيا والسعودية ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1



مشاهدة مباراة إسبانيا والسعودية في بث مباشر عبر الإنترنت

وبجانب البث التلفزيوني؛ تبث beIN SPORTS، المباراة، بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.



قناة مجانية تنقل مباراة السعودية وإسبانيا

ستكون مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الإسباني منقولة بشكل مجاني عبر قناة beIN Sports FIFA World Cup المفتوحة، بداية من الساعة الخامسة (17:00) بتوقيت الجزائر.



بيانات تردد القناة على القمر نايل سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500