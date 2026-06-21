مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

تحولت واقعة دهس بائعة شاي بمنطقة حدائق الأهرام من حادث مروري مأساوي إلى قضية شغلت الرأي العام، بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة بشأن هوية قائد السيارة المتسببة في الحادث.

وفاة بائعة شاي وإصابة أخرى

وقع الحادث بشارع الجيش في حدائق الأهرام، وأسفر عن وفاة بائعة شاي وإصابة سيدة أخرى، أثناء وقوفهما بجوار سيارة لبيع المشروبات على جانب الطريق.

رواية أولية تقود التحقيقات

في بداية التحقيقات، أقر أحد الطفلين الموجودين داخل السيارة بأنه كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، لتبدأ النيابة إجراءاتها بناءً على تلك الرواية.

تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة

واصلت نيابة الطفل بالجيزة التحقيق في الواقعة لأكثر من 12 ساعة متواصلة، ولم تكتفِ بالأقوال الأولية، سعيًا لكشف جميع ملابسات الحادث

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: