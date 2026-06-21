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كمل طريقه وسابهم يموتوا.. شقيقة خالد فاروق تروي تفاصيل صادمة عن حادث البايكرز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كمل طريقه وسابهم يموتوا.. شقيقة خالد فاروق تروي تفاصيل صادمة عن حادث البايكرز

البايكرز
البايكرز
محمد بدران

طالبت نهي، شقيقة قائد الدراجات النارية "البايكرز" خالد فاروق، بمحاسبة المتسببين في الحادث المروع الذي أودى بحياة شقيقها وصديقه أنس علي على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن مقطع الفيديو المتداول يكشف تفاصيل الحادث ويبرئ شقيقها من الاتهامات التي وجهها البعض له بقيادة الدراجة بسرعة جنونية.

وقالت نهي، عبر حسابها على "فيسبوك": "لكل واحد دافع عن العربية بكل ظلم وغلط.. الفيديو أهو، أخويا وهو مش حاسس بينا. كانوا ماشيين على طريق سريع، قدامهم عربية ماشية على الشمال، وهما كانوا على اليمين، وفوقهم كاميرا، يعني مش ماشيين بسرعة لأنهم هدّوا بعد الرادار، وبعدها بدأوا يناموا على تانك البايك استعدادًا للانطلاق".

وأضافت أن سائق السيارة فاجأهما بإعطاء إشارة لليمين ثم خفّض سرعته بشكل مفاجئ، قبل أن ينتقل من الحارة الرابعة إلى الأولى ليأخذ أحد المخارج بشكل عرضي، وهو ما تسبب في ارتباك قائدي الدراجتين واصطدامهما ببعضهما أمام السيارة مباشرة.

وأكدت أن سائق السيارة لم يتوقف عقب الحادث، بل واصل طريقه رغم اشتعال النيران في الدراجتين، قائلة: "عمل إيه السواق؟ كمل طريقه عادي ولا كأن عمل حاجة، ما تهزش لحظة، والبايك مولع بالنار، كمل بكل جحود وكأن مفيش أرواح بتموت جنبه".

ووجهت رسالة لسائق السيارة قالت فيها: "أحب أقول للسواق إن مش ذنبهم، لكن في رقبتك ذنب عيالهم كمان، لأنهم شافوا الحادث بعينيهم وشافوا أبوهم وهو بيموت، وأنت مكمل عادي".

كما هاجمت الشخص الذي وثّق الحادث بالفيديو، متهمة إياه بعدم التحلي بالإنسانية، وقالت: "إزاي قدرت تصور حتى بعد الحادث بدقيقة، وكملت طريقك عادي؟ إزاي فضلت ماسك التليفون والنار مولعة في الموتوسيكلات، كل ده علشان تنزل الفيديو وتجيب لايكات وشير؟".

وأشارت إلى أن أبناء شقيقها يعيشون معاناة نفسية بسبب انتشار الفيديو، موضحة أنهم يشاهدونه باستمرار لأنه يوثق اللحظات الأخيرة في حياة والدهم، مضيفة: "كان ممكن يتخطوا مع الزمن، لكن الفيديو بيفتحوه كل شوية علشان يشوفوه، وده ذنب كبير".

واختتمت شقيقة خالد فاروق رسالتها بالمطالبة بمحاسبة كل من تسبب في الحادث، مؤكدة تمسكها بحق شقيقها وصديقه أنس علي، وكتبت: "أنا عايزة حق أخويا وأنس من اللي قهر قلبي عليهم، العربية واللي صور الفيديو وما ساعدهمش لازم يتحاسبوا.. دمروني ودمروا عياله ومراته وحياتنا كلها"، مرفقة رسالتها بهاشتاج: مش هسيب حق أخويا"

وكان اثنان من مشاهير قائدي الدراجات النارية "البايكرز"، الشابان خالد فاروق وأنس علي، قد لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم مروع على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بأحدهما أثناء تغيير اتجاهها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على دراجته واصطدامه بزميله، قبل أن تشتعل النيران في الدراجتين.

البايكرز الدرجات النارية حادث سير

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