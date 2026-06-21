مدبولي: المشروعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات والشراكات الاستثمارية التي يتم الإعلان عنها باستمرار تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع "مدى" بالقاهرة الجديدة، أن الدولة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة عملية التنمية.

وأضاف أن المشروع الجديد، الذي تتجاوز استثماراته 3 مليارات دولار، يضم أنشطة ترفيهية وتجارية متنوعة إلى جانب مشروعات مرتبطة بقطاعي الغذاء والملابس، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري لا يقتصر دوره على إنشاء المباني فقط، بل يمتد تأثيره إلى آلاف المصانع والأنشطة الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الإماراتيين يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تدعم الاقتصاد وتدفع جهود التنمية.