مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح القطاع العقاري لا يقتصر على إنشاء المباني فقط، بل يمتد تأثيره إلى عشرات القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مشيرًا إلى أن آلاف المصانع تستفيد من المشروعات العمرانية والتنموية التي يتم تنفيذها.

وأضاف مدبولي خلال توقيع شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع بمدينة “مدى”، أن البعض يتساءل عن التركيز على المشروعات العقارية، إلا أن هذا القطاع يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع ارتباطه بصناعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث والملابس والأنشطة التجارية المختلفة.

وأوضح مدبولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه دورًا محوريًا في قيادة التنمية، لافتًا إلى أن الشراكات الناجحة مع المستثمرين، ومن بينهم الشركاء الإماراتيون، تمثل عنصرًا قويًا لدعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.