مدبولي: مصر سوق جاذب ولدينا رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استمثارية وعقارية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن قاعة المسرح بمقر المجلس في العاصمة الجديدة أصبحت قاعة لتوقيع اهم الاتفاقيات الاستثمارية في مصر .

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استثمارية وعقاريةومصر سوق جاذب للاستثمار .

وأشار إلى أن التنمية العقارية ليس عقارات فقط لكنها منظومة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من فنادق ومدن ترفيهية وعقارية .

وأضاف مدبولي أن مشروع اليوم شراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي باستثمارات ٣.١ مليار دولار.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذها الدولة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يُعد أحد أكبر المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها في قلب القاهرة التاريخية، ويعكس رؤية الدولة المصرية في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتحول الحضاري الشامل، حيث تم تحويل منطقة كانت تعاني على مدار عقود من تراكم المخلفات ومظاهر التدهور البيئي إلى وجهة حضارية وسياحية وترفيهية متكاملة، تسهم في استعادة المكانة التاريخية للفسطاط كأول عاصمة إسلامية لمصر، وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التراثية والثقافية الفريدة.