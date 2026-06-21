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قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار

ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار "داعش
ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار "داعش
أ ش أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الأحد، تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار عصابات تنظيم "داعش" في الأنبار.

وذكرت القيادة - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه خلال متابعة ميدانية من قِبل مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مترامية بعمق صحراء محافظة الأنبار".

وأضافت أن "قوة مشتركة من أبطال الفرقة الخامسة والصنوف الساندة خرجت لتفتيش المكان المستهدف، مشددة على ملاحقة ما تبقى من فلول عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأكدت استمرار العمل حتى اقتلاع جذور الإرهاب كليا، لينعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار الدائم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق قد أعلنت أمس، سقوط طائرة مسيرة صغيرة على مسافة من مقر إقامة رئيس مجلس النواب العراقي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

العمليات بالعراق ضربتين داعش

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