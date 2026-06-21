إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن إعادة فتح مضيق هرمز ما زالت مرهونة بتحقق عدد من الشروط السياسية والأمنية، في مقدمتها الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح المصدر أن الممر البحري الاستراتيجي سيبقى مغلقاً في ظل استمرار ما وصفه بعدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن طهران تشترط أيضاً صدور إعفاءات تتيح استئناف بيع النفط الإيراني قبل اتخاذ أي خطوة لإعادة فتح المضيق.

وأشار إلى أن موقف إيران يعكس ارتباط الملفين الأمني والاقتصادي بحسابات التفاوض الجارية، ما يجعل مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مرتبطاً بتطورات إقليمية ودولية متشابكة.