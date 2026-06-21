مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بإشراف الدكتور ممدوح غراب أمين الحزب بالمحافظة مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة أمام عدد من اللجان الامتحانية بالمراكز والمدن وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة ومساندة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب امين الحزب بالشرقية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينفذها الحزب في مختلف مراكز ومدن المحافظة انطلاقا من المسئولية الوطنية والمجتمعية ودعماً لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساهم على أداء الامتحانات في سهوله ويسر.

واضاف أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية إن الحزب يضع المواطن في مقدمة أولوياته ويحرص دائما على تقديم الدعم والمساندة في كل المواقف قائلاً ..نؤمن بأن العمل الحزبي الحقيقي لا يقتصر على الجانب السياسي فقط بل يمتد ليشمل الدور المجتمعي والإنساني ومختلف الجوانب الحياتية.

وشهدت المبادرة انتشارا واسعا لقيادات وأعضاء الحزب أمام اللجان الامتحانية حيث تم توزيع زجاجات المياه المبردة على الطلاب قبل دخولهم اللجان وسط حالة من السعادة والامتنان للطلاب وأولياء الأمور الذين أشادوا بالدور المجتمعي الفعال للحزب وحرصه على التواجد الميداني بين المواطنين بشكل مستمر.