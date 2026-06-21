قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
مدبولي: مصر سوق جاذب ولدينا رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استمثارية وعقارية
وزير الخارجية: نسعى لدفع التعاون الاقتصادي مع باكستان واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم

امتحان دين الثانوية العامة 2026
امتحان دين الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أقل مده في الحمل بالنسبة للبشر .. سؤال حير الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم أثناء امتحان التربية الدينية 

حيث جاء في امتحان التربية الدينية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، للشعبتين العلمية والأدبية، جاء نصه كالتالي : قال تعالى في سورة لقمان: “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي و لوالديك إلي المصير.. ” استنبط الفقهاء والمفسرون من هذه الآية أن أقل مدة للحمل للبشر هي ( ستة أشهر - سبعة أشهر- ثمانية أشهر
- تسعة أشهر)

وأكد معلمو التربية الدينية  أن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي ستة أشهر ، كما أكدت الاجابات المتداولة على شاومينج نفس الاجابة

وجاء أيضا سؤال عن معنى يعظمن في قوليه تعالى ( يعظكم الله أن تهودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) ، وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينهاكم - يأمركم - يحذركم - يطلعكم) 

كما جاء في امتحان الدين ثانوية عامة 2026  اليوم سؤال عن معنى كلمة وصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشكاها إلا كفر الله بها من خطاياه ) ، وجاءت الاختيارات كالتالي : ضيق الرزق - المرض الدائم - انقطاع الذرية - قطيعة الأقارب )

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (868.896) طالب/ وطالبة أمام (2032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (876.384) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

كما أدى عدد (284) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات،أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد