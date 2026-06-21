أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم

أقل مده في الحمل بالنسبة للبشر .. سؤال حير الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم أثناء امتحان التربية الدينية

حيث جاء في امتحان التربية الدينية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، للشعبتين العلمية والأدبية، جاء نصه كالتالي : قال تعالى في سورة لقمان: “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي و لوالديك إلي المصير.. ” استنبط الفقهاء والمفسرون من هذه الآية أن أقل مدة للحمل للبشر هي ( ستة أشهر - سبعة أشهر- ثمانية أشهر

- تسعة أشهر)

وأكد معلمو التربية الدينية أن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي ستة أشهر ، كما أكدت الاجابات المتداولة على شاومينج نفس الاجابة

وجاء أيضا سؤال عن معنى يعظمن في قوليه تعالى ( يعظكم الله أن تهودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) ، وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينهاكم - يأمركم - يحذركم - يطلعكم)



كما جاء في امتحان الدين ثانوية عامة 2026 اليوم سؤال عن معنى كلمة وصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشكاها إلا كفر الله بها من خطاياه ) ، وجاءت الاختيارات كالتالي : ضيق الرزق - المرض الدائم - انقطاع الذرية - قطيعة الأقارب )



وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (868.896) طالب/ وطالبة أمام (2032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (876.384) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

كما أدى عدد (284) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات،أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.