مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعين بمحافظة القاهرة،اليوم الأحد للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات.

شراكة استثمارية

وعقب ذلك سيشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

ويأتي تفقد رئيس مجلس الوزراء لمشروعات بمحافظة القاهرة في إطار حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.

يذكر أن تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، التي عقدت مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما حظيت الفعاليات بمشاركة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، ورؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، ومسئولي عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.