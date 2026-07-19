ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ4328 شهيدا و12229 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد الى 4328 شهيداً و12229 جريحاً.

وشهدت مناطق عدة بجنوب لبنان، تصعيداً ميدانياً جديداً، اليوم الأحد، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات تفجير في بلدتي الخيام وديرسريان في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الاسرائيلى عمليات تفخيخ وتفجير منازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثا.

في سياق متصل، انهار قسم من مبنى سكني في منطقة بئر العبد على الأوتوستراد، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المرور.

كان المبنى قد تعرض سابقاً للاستهداف خلال العدوان الاسرائيلى على الضاحية الجنوبية.

وأفادت الأنباء بأن السكان القاطنين في المبنى سمعوا أصوات تصدع قبل دقائق من الانهيار، ما دفعهم إلى مغادرته على عجل، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.