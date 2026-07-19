قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
لامين يامال على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين
ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين
بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام
حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ4328 شهيدا و12229 جريحا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد الى 4328 شهيداً و12229 جريحاً.

وشهدت مناطق عدة بجنوب لبنان، تصعيداً ميدانياً جديداً، اليوم الأحد، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات تفجير في بلدتي الخيام وديرسريان في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الاسرائيلى عمليات تفخيخ وتفجير منازل عند أطراف بلدتي الطيري وحداثا.

في سياق متصل، انهار قسم من مبنى سكني في منطقة بئر العبد على الأوتوستراد، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المرور.

كان المبنى قد تعرض سابقاً للاستهداف خلال العدوان الاسرائيلى على الضاحية الجنوبية.

وأفادت الأنباء بأن السكان القاطنين في المبنى سمعوا أصوات تصدع قبل دقائق من الانهيار، ما دفعهم إلى مغادرته على عجل، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وزارة الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي على لبنان الضاحية الجنوبية جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

قرارات الأعلى للإعلام بشأن الأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم

رحلات سفاري

شروط تنظيم رحلات السفاري والسياحة الصحراوية بمصر ..تفاصيل

الطقس

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

بالصور

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد