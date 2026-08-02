ارتفاع عدد قتلى الهجوم الانتحاري في شمال غرب باكستان إلى 14 شخصا

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في شمال غرب باكستان، اليوم الاحد، إلى 14 شخصا بينهم 4 أفراد شرطة وأصيب 20 شخصا.

وأكد ناصر إقبال كريمي، المتحدث باسم شرطة سوات، لصحيفة "دون" الباكستانية ارتفاع عدد القتلي إلى 14 شخصا .

كان نائب المفتش العام لشرطة سوات فداء حسين قد صرح في وقت سابق بأن سبعة أشخاص، من بينهم أربعة من رجال الشرطة، قُتلوا وأصيب 20 آخرون في الهجوم

. ووفقًا لعمر خان ضابط شرطة منطقة "سوات"، فجر الانتحاري المتفجرات بعد أن حاول أفراد الشرطة إيقافه وتفتيشه عند مدخل مركز الشرطة.

وقال ضابط شرطة المنطقة إن الشرطة ما تزال في حالة تأهب قصوى. وأضاف: "لقد فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا على المنطقة، وتجري تحقيقات لجمع المزيد من الأدلة".

وقع الانفجار بالقرب من بوابة مركز شرطة كابال بينما كان مئات الأشخاص يشاركون في مظاهرة شعبية في ميدان كابال تشوك القريب، احتجاجًا على موجة الإرهاب الأخيرة في وادي سوات.

وتسبب الانفجار القوي في وقوع إصابات متعددة، مما أدى إلى استجابة طوارئ فورية من قبل الشرطة وفرق الإنقاذ والسلطات المحلية.

كانت الاحتجاجات قد استقطبت جمعا غفيرا من جميع أنحاء المقاطعة، ووقع الهجوم بينما كان المتحدث الأخير يلقي كلمته أمام الحشد، مما أثار حالة من الهلع بين المشاركين. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم.